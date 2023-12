Un intero palazzo da sgomberare. Via dagli appartamenti 62 famiglie

E’ un intero palazzo da sgomberare, il condominio con 62 appartamenti e alcuni negozi è in via Torino 8 a Gallarate, la situazione del complesso è allarmante per condizioni di sicurezza e igieniche. L’altro giorno il comune ha emesso l’ordinanza che riguarda lo stabile che deve essere liberato al più presto. Il provvedimento è arrivato dopo alcuni interventi per soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco nei quali, si legge nell’atto "è stata accertata e documentata la sussistenza di numerose criticità dello stato manutentivo e conformità degli impianti del fabbricato, tali da pregiudicarne il funzionamento e la sicurezza, oltre a diverse criticità di natura igienico-sanitarie". Situazione dunque allarmante e da risolvere sotto il profilo della sicurezza quindi i residenti devono lasciare i loro appartamenti. Attualmente i proprietari degli alloggi sono una decina, gli altri sarebbero riconducibili a tre società con sede a Milano che nell’ultimo decennio non avrebbero pagato le spese condominiali accumulando una cifra pari a oltre 600mila euro. Nel complesso di via Torino 8 ci sono dunque proprietari e inquilini in affitto, in particolare stranieri, ma ci sono stati in passato anche casi di occupazioni abusive che hanno creato allarme come pure la presenza in giro di spacciatori. Ora l’ordinanza obbliga a voltare pagina, il palazzo va sgomberato e ripristinate da parte dei proprietari le condizioni di sicurezza. Attualmente, segnalano alcuni residenti, "non funziona l’ ascensore, il riscaldamento è staccato per il secondo anno, le fognature hanno perdite, ci sono cavi elettrici fuori norma". Dunque una situazione di degrado che è andata peggiorando negli anni a causa della mancata manutenzione, ora va sgomberato al più presto.