Gallarate, annullato l’incontro a scuola con l’attore porno Max Felicitas: “Mi incatenerò fuori dal Ponti”

Gallarate (Varese), 2 marzo 2025 – “Sono stato discriminato non per quello che sono, ma per il mio lavoro, una cosa gravissima nel 2025. Per questo ho deciso di manifestare per la libertà di parola incatenandomi davanti all'Istituto Ponti di Gallarate”.

L'attore pornografico e cantante Max Felicitas

Una manifestazione eclatante quella che ha annunciato attraverso i suoi social l'attore hard Max Felicitas, al secolo Edoardo Barbares, che si è sentito discriminato dall'associazione Pro Vita & Famiglia che venerdì è insorta contro la sua partecipazione a un'assemblea ospitata dall'istituto varesino in cui si sarebbe discusso di affettività e prevenzione.

“Mi hanno annullato un’assemblea nelle scuole - spiega Barbares in un video - un incontro in cui con il mio avvocato e il mio urologo saremo andati a informare i ragazzi sulla prevenzione delle malattie, su come salvaguardarsi dallo stalking, il cyberbullismo e il revenge porn. Sono stato giudicato e discriminato non per quello che sono ma per il mio lavoro, una cosa che nel 2025 non deve esistere”.

La sospensione dell'incontro è stata decisa dal provveditorato regionale della Lombardia, che nulla aveva eccepito in altri incontri che si sono svolti in altre scuole della regione compreso il liceo Parini di Milano, ma a sollevare il caso denunciato la presenza di Barbares erano stati i Pro Vita.

“Sono stato giudicato da associazioni di cui non conoscevo neppure l’esistenza - conclude - Ho scoperto che anche in Italia c’è dell’integralismo, in questo caso cattolico estremista. Domani mi incatenerò con un bavaglio siccome non mi fanno parlare di cose utili per i giovani, magari salvare loro anche la vita da qualche malattia che possono avere. Alle 7.30 di mattina sarò davanti all’istituto Ponti”.