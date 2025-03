Pornostar a scuola a Gallarate, annullato l’incontro con Max Felicitas e gli studenti protestano: “Censura”

Varese – Gridano alla “censura” gli studenti dell’istituto tecnico professionale Ponti di Gallarate dopo l’annullamento dell’incontro di educazione sessuale e sentimentale con l’attore porno Edoardo Barbares, in arte Max Felicitas, che era stato organizzato a scuola per lunedì 3 marzo. La “lezione” della pornostar era stata duramente criticata dal movimento Pro Vita e la protesta ha convinto l’Ufficio scolastico regionale a cancellare l’evento.

Insieme a Felicitas, che ha 29 anni, era stato invitato anche l’urologo varesino Danilo Centrella, medico specializzato e fidato di un altro attore porno, Rocco Siffredi. “A che titolo una persona che fa della sessualità un business economico e commerciale può parlare ai minori in modo obiettivo, dal momento che la pornografia è la totale e più bieca distorsione di una sana sessualità?”, aveva detto il portavoce del movimento Pro Vita, Jacopo Coghe.

La reazione degli studenti non si è fatta attendere, che hanno criticato l’annullamento dell’incontro “nonostante i temi trattati fossero di carattere formativo e non legati alla sua carriera”. “Siamo stati censurati – hanno scritto in una nota gli alunni – e la censura appartiene al fascismo. La storia ci insegna che limitare il libero confronto di idee è il primo passo verso il controllo del pensiero. Noi non ci stiamo. Per protesta, Max ha deciso di presentarsi comunque fuori dalla scuola lunedì mattina, organizzando un sit-in aperto a chiunque voglia ascoltare gli argomenti di cui avrebbe parlato”.