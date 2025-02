Max Felicitas e la lezione di educazione sentimentale all’istituto professionale Ponti di Gallarate: l’attore porno sale in cattedra

Gallarate (Varese), 28 febbraio 2025 – Un attore di film a luci rosse a parlare di educazione sessuale in un istituto superiore di Gallarate. Al tecnico-professionale “Andrea Ponti” della città varesina la direzione scolastica lunedì 3 marzo salirà in cattedra, abbandonando per qualche ora i set cinematografici, niente meno che Max Felicitas. Assieme alla pornostar 29enne – all’anagrafe di Codroipo, in Friuli, dov’è nato Edoardo Barbares – ci sarà l’urologo varesino Danilo Centrella, medico specializzato e fidato di un altro attore di film vietati ai minori, e “padre” artistico di Felicitas: Rocco Siffredi.

La reazione

Ce n’è abbastanza per scatenare le ire del movimento cattolica “Pro Vita e Famiglia”, che chiede ora l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale e del suo vertice Manuela Volta, e la cancellazione dell’incontro. “Ci chiediamo a che titolo una persona che fa della sessualità un business economico e commerciale ne possa parlare a minori di in modo obiettivo, dal momento che la pornografia è la totale e più bieca distorsione di una sana sessualità – dice il portavoce del movimento Jacopo Coghe –. È come invitare un imprenditore del fast food a parlare di educazione alimentare”.

Il preside chiamato in causa

La lezione in programma lunedì rientra nell’ambito dei percorsi didattici per le “Competenze trasversali e l’orientamento (Ptco) e darà crediti formativi agli studenti. Il tema è quello dell’educazione affettiva e della prevenzione del bullismo. A prendervi parte ci saranno evidentemente anche moltissimi minori. Il che spinge Coghe a chiamare in causa il dirigente scolastico del “Ponti” Massimo Angeloni: “È o non è consapevole di questo aspetto di non poco conto? Sono stati informati i genitori degli studenti? Oggi tutti i ragazzi sono sui social. Potrebbero così essere indotti, dopo l’incontro con Max Felicitas, a seguirlo sui vari suoi canali social e magari a usufruire dei suoi “servizi””.