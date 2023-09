Gallarate, 55enne investito da un’auto che si allontana: caccia al pirata della strada

Gallarate (Varese), 11 settembre 2023 – Ha investito un uomo e non si è fermato a soccorrerlo, la Polizia è al lavoro per identificare il pirata della strada.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte nel quartiere Ronchi a Gallarate, un cinquantacinquenne è stato travolto da un’auto il cui conducente si è subito allontanato senza prestare soccorso.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con l’ambulanza e gli agenti della Polizia. Le condizioni dell’uomo in un primo momento sono sembrate gravi ed è stato trasportato in ospedale a Varese, ricoverato in rianimazione. La situazione fortunatamente è migliorata, resta ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli agenti continuano le indagini per rintracciare l’investitore.