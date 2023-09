Gallarate, investe un pedone e lo lascia a terra. Denunciato automobilista

Gallarate, 12 settembre 2023 – Identificato e denunciato l’ automobilista, un gallaratese, responsabile dell’investimento avvenuto a Gallarate intorno alla mezzanotte di lunedì, di un uomo che stava percorrendo a piedi il Sempione.

La volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza è intervenuta sul posto, il conducente dell’auto si era allontanato dal luogo senza fermarsi e omettendo di prestare soccorso alla vittima che è stata trasportata in ospedale. Gli operatori della Polizia a bordo strada hanno trovato uno specchietto retrovisore probabilmente riconducibile all’autovettura che aveva causato l’investimento del pedone.

La successiva attività investigativa che si è avvalsa anche delle immagini della videosorveglianza cittadina, ha consentito di identificare, con esattezza ed a distanza di poche ore dall’accaduto, sia l’autovettura, immediatamente sottoposta a sequestro amministrativo, che il conducente a cui è stata ritirata la patente di guida.

Rintracciato presso la sua abitazione ed accompagnato in Commissariato per la redazione degli atti di polizia giudiziaria, l’uomo è stato denunciato per non aver arrestato la marcia a seguito dell’incidente e non aver soccorso la vittima dell’investimento.