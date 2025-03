Incidente a Gallarate, tir finisce contro il guard rail e poi si ribalta lungo la statale 336: un ferito

Gallarate (Varese), 18 marzo 2025 –Traffico in tilt sulla strada statale 336 che collega l’Autostrada dei Laghi all’aeroporto della Malpensa. Poco dopo le 7 di questa mattina si è verificato un incidente, sul cavalcavia all’altezza dello svincolo di Gallarate.

Secondo le prime indicazioni un autoarticolato ha urtato il guard rail, per cause ancora da accertare, e si è successivamente ribaltato. Ma la dinamica e le cause sono ancora tutte da chiarire. L’uomo alla guida, 51 anni, è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice giallo.

Sul posto, oltre a un’ambulanza e un’automedica, sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia stradale. Inevitabile la formazioni di code, visto il traffico già fitto della mattina.