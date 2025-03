Schianto nella notte. Perde la vita a 31 anni

Ancora una vittima della strada nel Bresciano: la settima da inizio del 2025. Si chiamava Eleonora Masseni, aveva 31 anni e viveva a Peschiera del Garda, ma era nata in provincia di Mantova, a Dosolo, dove era molto nota e benvoluta.

La tragedia si è consumata nella notte a Desenzano del Garda. La 31 enne è morta in seguito a un incidente stradale, che potrebbe essere stato causato dal fondo stradale reso viscido dalla pioggia. È accaduto in località Fantona Nuova, lungo la Strada Provinciale 11.

Si tratta di un tratto di strada rettilineo, che corre tra i campi vicini alla zona dei colli storici e da San Martino della Battaglia. Erano circa le due del mattino e in quel momento pioveva fortissimo e la visibilità era scarsa. Eleonora Massenti stava rientrando a casa dopo la serata trascorsa fuori con altre persone. È andata a scontrarsi frontalmente con un mezzo pesante alla cui guida c’era un suo coetaneo, feritosi lievemente.

L’autista, che procedeva entro i limiti di velocità, quando ha visto la Citroen della 31enne invadere la corsia, ha fatto di tutto per evitarla, sterzando e cercando di evitare l’impatto.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare e si è verificato l’impatto. L’auto della vittima è finita sotto il camion, accartocciandosi.

Per estrarre il corpo della ragazza ormai senza vita sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia, che hanno lavorato a lungo per liberare l’utilitaria ridotta a un ammasso di lamiere. Dentro c’era Eleonora, ormai senza vita. Le lesioni riportate nell’urto sono state fatali. A nulla è servito l’arrivo dei soccorritori del 118, che si sono occupati poi del camionista lievemente ferito. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Milla Prandelli