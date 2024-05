Gallarate, rubano un orologio ma sono costretti a fuggire perché notati da alcuni abitanti: rintracciati due giovani

Gallarate (Varese), 21 maggio 2024 – Arrestato dalla Polizia di Stato di Gallarate un albanese appena maggiorenne colto nella flagranza del reato di furto di un orologio asportato da un’autovettura in sosta, commesso in concorso con un minorenne di 16 anni e di nazionalità marocchina.

La centrale operativa l’altra sera ha ricevuto una segnalazione che indicava due giovani intenti ad effettuare dei furti su autovetture in sosta in un parcheggio di via Buonarroti. I due, dopo aver tentato due furti a bordo di un’autovettura e di un furgone, sono stati costretti ad allontanarsi perché notati da alcuni abitanti della zona.

Poco dopo la segnalazione sono stati rintracciati da una pattuglia del commissariato di Gallarate in Via de Magri, dove avevano appena asportato un orologio di valore dall’abitacolo di un’autovettura in sosta.

Il loro tentativo di fuggire e disfarsi della refurtiva è stato sventato dagli agenti che hanno recuperato l’orologio per poi restituirlo al legittimo proprietario. Il maggiorenne è stato arrestato mentre il minorenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.