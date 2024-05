Castello Sforzesco: turisti derubati dopo essere cascati nel tranello del gioco delle tre carte

Milano, 21 maggio 2024 – Sembra incredibile, ma c’è ancora qualcuno che “casca” nel tranello del gioco delle tre carte. Finendo, addirittura, per essere derubati, oltre che truffati.

Gli agenti del gruppo operativo anticontraffazione della polizia locale di Milano ha arrestato cinque persone di origine slava con l’accusa di furto con strappo pluriaggravato. Le vittime sono due anziani turisti americani, marito e moglie, in città per qualche giorno di vacanza. Teatro del colpo è stata piazza del Cannone, davanti al Castello Sforzesco, dove il quintetto aveva organizzato un’illecita raccolta di scommesse sul gioco delle tre carte (a cui, ricordiamolo, è impossibile vincere) e avevano adescato la coppia di americani inducendoli a partecipare.

Al momento di pagare la scommessa i due - riferiscono dalla polizia locale - sono stati accerchiati e derubati dagli scommettitori; indifferenti all'invalidità del marito, il denaro è stato strappato dalle mani della donna.

Le vittime solo dopo pochi minuti sono riuscite ad allontanarsi dal gruppo in direzione del parco dove sono stati raggiunti dagli agenti della polizia locale che nel frattempo avevano osservato la scena, pronti a intervenire e ad arrestare i presunti responsabili. Al termine del rito per direttissima – i cinque sono stati denunciati anche con l’accusa di truffa, in merito al gioco – il giudice ha disposto il divieto di dimora nella Regione Lombardia per tutti i responsabili.