Novate, furti negli armadietti dei dipendenti: arrestati due giovani nomadi

Novate Milanese (Milano) – Recidivi. Due furti in due giorni. Prima una denuncia e poi l'arresto.

Un ragazzo di 20 anni e una donna di 28, entrambi residenti nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Milano sono stati arrestati nel fine settimana dai carabinieri a Novate Milanese dopo essere stati sorpresi a rubare negli spogliatoi riservati ai dipendenti dell'Euronics del centro commerciale Metropoli di via Amoretti. I due sono stati colti in flagranza proprio da una delle vittime, una dipendente di 35 anni, che li ha sorpresi mentre frugavano nel suo armadietto.

Hanno tentato la fuga ma non sono andati molto lontani, prima sono stati bloccati dagli addetti alla sicurezza del centro e poi sono stati arrestati dai militari della locale stazione. Durante la perquisizione hanno trovato addosso ai due ladri la somma di 50 euro e un mezzo di chiavi appena rubati.

Accompagnati in caserma per l'identificazione, i militari hanno accertato che entrambi erano già stati denunciati per un furto aggravato commesso venerdì pomeriggio nel supermercato In's, con lo stesso modus operandi. Qui avevano rubato una borsa ad un dipendente. Per lui e la complice sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato in concorso.