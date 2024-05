Filippo Champagne aggredito a Milano: “Mi hanno strappato la collanina dal collo. Siamo stanchi di sta situazione”

“Stavamo andando a bere un caffè io e il mio amico quando un nero mi ha aggredito strappandomi la collana dal collo”. È questo il racconto pubblicato domenica sera con un video su Instagram da Filippo Champagne, all’anagrafe Filippo Romeo, influencer e fratello del capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo.

Nel video, Romeo descrive quello che sembra essere un tentato furto avvenuto a Milano, fallito a seguito della reazione dei due amici. “Lo dico giusto per far capire al nostro sindaco qual è la situazione qua”, dice Romeo. “Siamo stanchi di questa situazione. Adesso basta veramente. Sicurezza zero: non c’è una macchina della polizia. Questa è Milano. Non posso spostarmi di dieci metri per andare a prendere un caffè che mi strappano la collana”. Romeo non chiarisce se dopo l’accaduto abbia sporto formale denuncia, né dove sia avvenuto il fatto.

Vip vittime della microcriminalità

La questione della sicurezza a Milano è spesso oggetto di notizie riguardanti anche personaggi noti: negli ultimi anni, tra le vittime di microcriminalità ci sono stati il calciatore Bobo Vieri, il pilota Carlos Sainz, l’attore Carlo Verdone e la ex velina Ludovica Frasca. Pochi giorni fa, il cantante e youtuber Fabio Rovazzi ha persino cavalcato la questione fingendo di essere stato rapinato in diretta Instagram allo scopo di lanciare il suo nuovo singolo “Maranza”.

I dati sulla (in)sicurezza a Milano

La percezione di insicurezza a Milano, va detto, è suffragata dai dati sulla criminalità: secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Interno, il capoluogo lombardo è infatti la città con più reati denunciati d’Italia. In due anni, dal 2021 al 2023, le rapine sono aumentate del 64% e i furti con strappo del 50%. In numeri assoluti parliamo di 16 mila rapine e 9 mila scippi denunciati negli ultimi cinque anni (il dato più alto a livello nazionale). La città è prima anche per furti con destrezza: segnalati, soprattutto, i borseggi sui mezzi pubblici.