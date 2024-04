Gallarate, occupano abusivamente una casa popolare: ALER denuncia per ottenere lo sfratto

GALLARATE – Hanno occupato abusivamente un alloggio popolare in via Curtatone a Gallarate, assegnato a un anziano disabile al momento ricoverato in una struttura sanitaria, dopo lo sgombero il 27 marzo dell’area in via Lazzaretto, posta sotto sequestro dal Tribunale di Busto Arsizio, ora l’ALER ha formalizzato la denuncia nei confronti dei Sinti.

Ad occupare sarebbe una famiglia composta dai genitori, due figli e un terzo in arrivo, proprio per la presenza di minori il giorno dell’occupazione non erano state rilevate le condizioni per procedere con lo sgombero coatto. L’altro giorno l’ALER ha compiuto il primo passo, il deferimento all’autorità giudiziaria, necessario per avviare la procedura di sfratto.

Nel frattempo il sindaco Andrea Cassani ha compiuto un sopralluogo in via Lazzaretto, via roulotte e casette mobili posizionate abusivamente, lo scenario è cambiato, “Finalmente quest’area è stata ripristinata” ha detto ringraziando la magistratura e le forze dell’ordine intervenute per lo sgombero, quindi ha aggiunto “Ripristineremo la legalità anche nel resto della città. No a occupazioni abusive né di campi né di alloggi”. Il messaggio è chiaro, tolleranza zero nei confronti di qualsiasi illegalità.