Furto di piantine nel parco dei Mughetti Il Comune: raid seriale

Ladri di piantine in azione. A darne notizia l’Amministrazione comunale dopo la scoperta dei tecnici e la denuncia dei responsabili del parco dei Mughetti. Mercoledì mattina, in un sopralluogo che avrebbe dovuto precedere un intervento di manutenzione è stato scoperto il furto. In sostanza il personale del parco ha riscontrato che la quasi totalità delle piantine forestali messe a dimora a Gerenzano lungo la ferrovia Saronno-Malpensa era sparita. Difficile comprendere la scelta dei ladri visto che le piantine erano ormai attecchite. Un episodio condannato dall’Amministrazione comunale che ricorda quello messo a segno nella vicina Cogliate una settimana fa quando erano state rubate una serie di piante di lauro appena piantumate.G.S.