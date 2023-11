Furto al market, caccia ai ladri di dentifricio

Si sono intrufolati nel supermercato Tigros di via Bergamo passando alle spalle del personale delle pulizie per rubare dentifricio e alcuni prodotti alimentari. È l’insolito furto messo a segno venerdì mattina nell’area commerciale alle porte di Caronno Pertusella. Erano da poco passate le 5 quando il personale del punto vendita si è accorto del disordine tra gli scaffali e della presenza di intrusi e ha dato l’allarme. I carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti, non hanno trovato segni di scasso, da qui l’ipotesi che i ladri abbiano approfittato dell’ingresso del personale. Elementi utili per chiarire l’accaduto - ad esempio se i ladri di dentifricio avessero altri obiettivi e siano stato costretti a una fuga precipitosa, con un bottino scarso, dai movimenti del personale delle pulizie - potrebbero arrivare dall’analisi delle immagini della videosorveglianza. Per ora l’unica certezza è proprio la mancanza di diverse confezioni di dentifricio.

Sara Giudici