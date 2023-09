Varese, ladri in azione nelle scuole: piccoli bottini, grandi danni

Varese – Seguono evidentemente il calendario scolastico i ladri che sono tornati purtroppo “a fare visita” nelle scuole varesine. Tre istituti sono finiti nel finesettimana nel mirino: la scuola elementare Galilei di Avigno, le elementari Parini di Giubiano e il liceo Artistico Frattini di Varese.

Colpi che sembrano riproporre le stesse modalità di altri spiacevoli episodi che hanno caratterizzato l’anno scolastico trascorso, con decine di raid messi a segno in diversi istituti, soprattutto a Varese, magri i bottini, le monetine dei distributori automatici di bevande e merendine, ma danni consistenti, per migliaia di euro, per i gestori delle macchinette e per le scuole che devono riparare i danni agli infissi forzati per entrare.

Dunque, riprese le lezioni i ladri sono tornati in azione, i colpi del finesettimana ripropongono quindi la necessità di dotare tutti gli istituti scolastici di sistemi d’allarme che possano fare da deterrente. Sugli ultimi episodi indagano le forze dell’ordine che hanno raccolto tutti gli elementi utili per individuare i responsabili.