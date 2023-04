Furti di bici nei cortili. La polizia sventa due colpi

Sventati due furti di biciclette dalla polizia locale di Busto Arsizio. Le pattuglie stavano perlustrando la zona in prossimità dell’ospedale, quando hanno notato un uomo accanto a una bicicletta che, per le sue caratteristiche, assomigliava fortemente al mezzo di cui era stato segnalato il furto. L’uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso e quindi veniva invitato a seguire gli agenti al comando per meglio chiarire la sua posizione. Da una verifica dei precedenti penali, è emerso che il soggetto fosse gravato da un Foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Varese con divieto di presenza nel comune di Busto Arsizio.

La persona a cui era stata rubata la bicicletta, convocata negli uffici della polizia locale, ha confermato che si trattava del suo mezzo, che gli è stato riconsegnato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria l’uomo bloccato a bordo della bici è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e l’inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Sempre gli operatori della polizia locale, durante un servizio di pattugliamento nel quartiere di Sacconago, hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto. Dopo pochi minuti il soggetto è entrato nel cortile di un’abitazione per poi uscirne a bordo di una bicicletta. L’allontanamento precipitoso dal cortile destava sospetti, così gli agenti lo hanno seguito e quindi controllato. L’uomo non è riuscito a giustificare il possesso della bicicletta, inoltre era sprovvisto di documenti.

La pattuglia si è poi recata nel cortile da cui era uscito, trovando conferma del furto da parte del proprietario. L’autore del furto è stato condotto al comando della polizia locale, a suo carico sono risultati diversi precedenti specifici e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato denunciato a piede libero per il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.). Anche in questa circostanza la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.