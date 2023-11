Fondi dalla Regione per il percorso naturalistico

Il comune di Canegrate in primavera si è aggiudicato il contributo di Regione Lombardia per la realizzazione in via Redipuglia, nell’area verde di fronte alla scuola primaria, di questo percorso naturalistico, del tipo definito "Calisthenics". Sono stati posati i primi tratti colorati della pavimentazione antitrauma in gomma colata. Le parti in nero verranno completate nei giorni a seguire con una colorazione giallo sabbia - questa seconda fase è sequenziale alla prima, in attesa di maturazione dei tratti già posati -. Ultimata questa fase, i lavori saranno completi. Sono attrezzature per esercizi al corpo libero collocate nel verde: un percorso naturalistico di tipo inclusivo, per il miglioramento della condizione psico-fisica e utilizzabili da tutte le persone incluse quelle con disabilità. Importante il finanziamento (29.660 euro) che ha premiato il Comune.