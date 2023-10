Finestra aperta per il gatto. Dentro i topi d’appartamento

Grazie al gatto di casa, i ladri non hanno neppure dovuto forzare una serratura. I malviventi hanno infatti trovato la finestra socchiusa per permettere al felino di uscire e rientrare nell’abitazione di via Aldo Moro. Al ritorno i padroni di casa hanno trovato le stanze a soqquadro e i gioielli in oro spariti. Ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, è stato denunciato il furto compiuto senza effrazione grazie all’abitudine dei padroni di casa. Un’abitudine forse notata in precedenza dai malintenzionati o che è stata colta come un inaspettato colpo di fortuna.

S.Z.