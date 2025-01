Le Ffs centrano il record di puntualità. E per i problemi danno colpa all’Italia

Varese, 28 gennaio 2025 – Mentre in Lombardia, ma forse sarebbe meglio dire in tutta Italia, i treni continuano a rimanere un tasto dolente, tra ritardi ormai cronici e corse cancellate, dall’altra parte del confine le Ffs, Ferrovie federali svizzere, confermano il loro primato di puntualità riuscendo addirittura nell’impresa di migliorarsi.

Infatti se nel 2023 erano arrivati in perfetto orario il 92,5% dei treni nel 2024 la percentuale è salita al 93,25 dei convogli in transito.

"Battaglia” vinta

“Soprattutto la Svizzera occidentale e il Ticino sono riusciti a migliorare i propri valori di puntualità – scrivono nella loro relazione le Ferrovie federali svizzere –. Nonostante numerosi cantieri, diverse perturbazioni dell’esercizio e sfide legate alle condizioni atmosferiche, la soddisfazione della clientela è rimasta elevata. Come nel 2023, la puntualità di coincidenza è stata pari al 98,7%. La soddisfazione della clientela per la puntualità di arrivo ha raggiunto 87,6 punti, con un aumento di 1,5 punti rispetto all’anno precedente. La soddisfazione ha visto un notevole incremento in tutte le regioni, specialmente nel traffico a lunga percorrenza. Questo successo è il risultato di un’intensa collaborazione interdivisionale e del grande impegno di tutto il personale”.

Punti di forza

A incidere sulle performance delle ferrovie il materiale rotabile e il meteo. “L’elevata affidabilità del materiale rotabile e delle infrastrutture – proseguono nella loro analisi – ha contribuito in maniera determinante a questo sviluppo positivo. Ha avuto effetti positivi sulla puntualità e sulla soddisfazione della clientela anche il meteo, che è stato buono nella media annuale. Nonostante ciò, episodi isolati hanno dimostrato quanto il sistema ferroviario sia suscettibile alle condizioni atmosferiche estreme. La forte nevicata a nord delle Alpi del 22 novembre 2024 ha fatto registrare un record di puntualità negativo. Il traffico in Svizzera è stato influenzato da diversi eventi meteorologici, brevi ma intensi, verificatisi nel Paese e in altre regioni d’Europa”.

A sud delle Alpi, quindi in Canton Ticino, la puntualità è stata del 92,6%, migliorata rispetto al 2023 del 2,1%. “Positiva la ripresa del traffico nella galleria di base del San Gottardo e l’orario è rimasto stabile. Inoltre, nel corso dell’anno è migliorata l’affidabilità del materiale rotabile. Hanno rappresentato delle sfide la scarsa puntualità dei collegamenti dall’Italia e gli scioperi con breve preavviso delle ferrovie estere”. In altre parole la colpa dei ritardi è di noi italiani che siamo partner del servizio attraverso la linea Tilo.