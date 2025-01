Treno si guasta in corsa, pesanti ritardi

SECUGNAGO (Lodi)Pesanti disagi, ieri mattina, per i pendolari del Basso Lodigiano che utilizzano la linea ferroviaria Piacenza-Milano. A seguito di un guasto a un treno regionale, la circolazione ferroviaria è andata in tilt e molti studenti e lavoratori hanno tardato ad arrivare a destinazione. Il problema ha riguardato in particolare il treno 10894 previsto in partenza da Codogno alle 7.51 e che doveva arrivare a Milano Greco Pirelli alle 8.50: arrivato all’altezza di Secugnago non è stato più possibile proseguire il viaggio tra lo sconcerto e la rabbia di chi si trovava a bordo. I passeggeri poi sono stati tutti fatti scendere e fatti salire su un altro treno.

Trenord ha poi comunicato che il blocco è avvenuto "a causa di un guasto", provocando forti rallentamenti alla circolazione dei treni di linea e che sono stati registrati ritardi fino a 76 minuti, variazioni e cancellazioni. I treni con variazioni sono stati il 2158 in partenza da Bozzolo alle 7.01 e previsto in arrivo a Milano centrale alle 8.42, che ha terminato la corsa a Secugnago (i viaggiatori hanno potuto prendere il 2460 di Trenitalia, partito da Bologna alle 6.58 e diretto a Milano Centrale per le 9.45, con fermata straordinaria a Secugnago). C’è stato anche un viaggio non effettuato: quello del treno 10896, che doveva partire da Piacenza alle 8.41 con arrivo a Milano Greco Pirelli alle 9.50. Intanto altri treni hanno accumulato ritardi fino a 76 minuti, come il regionale 10860 da Codogno alle 9.21, diretto a Milano Rogoredo per le 9.59; il regionale 2162 da Codogno alle 9.53, diretto a Milano Centrale alle 10.40 e arrivato poi nel capoluogo regionale in ritardo di 59 minuti; il regionale 2159 delle 9.57 da Codogno, che avrebbe dovuto arrivare a Cremona alle 10.23 ha accumulato invece 36 minuti di ritardo. Sessantun minuti dopo il previsto è invece arrivato il regionale 10858 delle 8.21 da Codogno e in arrivo a Milano Rogoredo alle 8.59.

Nell’opposto senso di marcia, 51 minuti di ritardo per il regionale 2157 delle 8.20, da Milano Centrale, diretto verso il Basso Lodigiano, e atteso a Codogno, da orario ufficiale alle 9.01, quindici minuti invece per il regionale 10859 de Milano e previsto in arrivo a Codogno alle 9.39 e 36 minuti di ritardo per il regionale 2159 che doveva fare fermate a Milano Lambrate alle 9.22 e a Codogno alle 9.56. Nella tarda mattinata la situazione è poi tornata lentamente alla normalità.

Paola Arensi