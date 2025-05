Festa della Polizia locale: "Sempre in prima linea per la nostra sicurezza"

Grande festa per la Polizia locale di Busto Arsizio: dal 1862 in prima linea per il mantenimento della sicurezza nella città. L’ impegno celebrato ai Molini Marzoli alla presenza del prefetto Salvatore Pasquariello e del questore Carlo Mazza, del sindaco Emanuele Antonelli, della presidente del Consiglio comunale Laura Rogora, di assessori e consiglieri insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni che collaborano con la Polizia locale.

La cerimonia è stata occasione per ringraziare gli agenti che si sono distinti per meriti e attività di rilievo che hanno dimostrato la vicinanza del Corpo ai cittadini, contrastando spaccio, truffe e violenze in famiglia, soccorrendo automobilisti in difficoltà, effettuando controlli in ambito edilizio e ambientale, sensibilizzando i giovani, aiutando cittadini fragili.

Un servizio alla comunità quotidiano, coordinato dal comandante Stefano Lanna, situazioni a volte complesse come di recente l’intervento nel caso della violenza sessuale di cui è stata vittima una quattordicenne. Il sindaco Antonelli ha detto: "Sono qui per ringraziare gli uomini e le donne della Polizia locale che garantiscono ogni giorno la sicurezza, la cosa più richiesta dai cittadini in questi momenti non facili, tutto ciò che fate lo fate con il cuore".

Ros.Fo.