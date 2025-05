Diventerà un polo culturale l’edificio storico delle carceri

La cultura in città ha "fame" di spazi, presto ci sarà a disposizione il vecchio edificio ottocentesco delle carceri di via Borroni, grazie al progetto di riqualificazione finanziato con i fondi del Pnrr. Via le impalcature, da alcuni giorni è visibile il risultato della ristrutturazione esterna, entro l’estate dovrebbe essere conclusa, nel frattempo l’amministrazione si sta occupando degli arredi per i vari ambienti. Esprime soddisfazione l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli: "L’edificio completerà il polo culturale di cui fanno parte la Biblioteca Roggia e Palazzo Marliani Cicogna con le Civiche Raccolte, il cuore culturale della nostra città dove si conferma in crescita la domanda". A disposizione ci saranno nuovi ambienti per la biblioteca comunale, sale di lettura e studio, ma anche per mostre e incontri, al piano terra una caffetteria.