Picchiato da un branco di coetanei. Quindicenne non va più a scuola

Ragazzini di nuovo protagonisti con comportamenti violenti, l’ultimo caso a Cairate. È accaduto nel pomeriggio di domenica quando due quindicenni mentre facevano un giro in bicicletta nella frazione di Bolladello sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei nelle vicinanze del cimitero. Uno dei quindicenni è riuscito a fuggire, l’amico invece è stato picchiato. Aggredito anche il papà di uno dei ragazzini intervenuto nel tentativo di portare la calma: l’uomo ha riportato traumi al volto. Un brutto episodio che ha suscitato allarme nel paese dove secondo alcune testimonianze il gruppo dei minorenni violenti è purtroppo già noto e anche segnalato. Sull’aggressione sono state avviate indagini da parte dei carabinieri. Il ragazzino aggredito ora ha paura, non è ritornato a scuola, per questo i genitori chiedono un intervento per contrastare la violenza del gruppo, i componenti pare provengano dai comuni della Valle Olona.

I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti, nel frattempo l’amministrazione comunale di Cairate e numerosi genitori hanno organizzato un’iniziativa di solidarietà, una fiaccolata in programma giovedì prossimo, sostenuta dal sindaco Anna Pugliese "per dire no alla violenza e abbracciare idealmente le vittime dell’aggressione". La fiaccolata partirà dal luogo dell’aggressione con arrivo alla scuola Sally Mayer.

R.F.