Sale sul treno con ferita alla testa. Soccorso, aperta un’indagine

Aveva una ferita alla testa, procurata da un’arma da taglio ed era in stato confusionale. Alla stazione di Saronno un marocchino di 23 anni nella serata di martedì è salito sul treno diretto a Milano. Ma in quelle condizioni, sanguinante e confuso, non poteva di certo viaggiare, è stato quindi chiamato il capotreno che è intervenuto e l’ha fatto scendere dal convoglio.

Nel frattempo sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che erano già nella zona per problemi che riguardavano un altro treno dove erano presenti alcune persone che stavano bivaccando. Ancora da chiarire che cosa sia accaduto al nordafricano, se la ferita alla testa sia stata conseguenza di un’ aggressione o di una rissa tra stranieri, episodi purtroppo che si sono già verificati dalle parti della stazione saronnese.

Il ventitreenne, che pare sia residente nel Gallaratese, è stato quindi accompagnato al pronto soccorso per essere medicato. Indagini sono in corso da parte della Polizia locale.