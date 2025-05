Collegamento ferroviario. Puntuale il cantiere. Terminal 2 – Sempione

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea Rfi del Sempione (linea Milano - Domodossola) all’altezza di Gallarate. L’altro giorno la visita guidata al cantiere organizzata da Federbeton Confindustria (la federazione delle aziende del cemento) durante la quale è stato annunciato che l’obiettivo è di concludere l’opera entro luglio così da consentire la circolazione dei treni verso Milano dal prossimo anno. Per adeguamenti tecnologici, in carico a Rfi, bisognerà attendere invece il 2028 per l’attivazione della linea verso Domodossola. Da sottolineare la complessità del progetto che ha visto l’impiego di strutture in cemento armato e calcestruzzo con particolare specializzazione. Per collegarsi con i binari già attivi a Malpensa, è stato inoltre necessario ricostruire e rinforzare parte della stazione ferroviaria del Terminal 2. Sottolinea FerrovieNord: "Il cantiere avanza. Sono in corso di ultimazione le fondazioni e le coperture delle gallerie comprese tra la galleria artificiale 01, confinante con il Terminal 2 e la galleria artificiale 07. Terminato questo intervento, da fine mese, sarà possibile iniziare in tutte queste strutture la costruzione dei binari".

R.F.