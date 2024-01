Fagnano Olona, incendio in casa: anziani coniugi salvati dai carabinieri

Fagnano Olona (Varese) – Poteva avere conseguenze molto gravi il rogo per le due persone anziane la cui abitazione è stata distrutta da un incendio.

A salvare la coppia tre “angeli” in divisa, tre carabinieri in forza alla compagnia di Busto Arsizio. Le fiamme sono scoppiate nella serata di ieri in una casa di corte a Fagnano Olona, in via Cristoforo Colombo, la coppia di settantenni si trovava nel piccolo appartamento, i tre militari sono stati i primi ad arrivare sul posto, non hanno esitato un attimo e sono entrati nell’alloggio tra le fiamme portando in salvo i due anziani. Uno dei militari avendo inalato molto fumo è stato portato al pronto soccorso per accertamenti ed è stato dimesso con una prognosi di tre giorni.

Il sindaco di Fagnano Olona Marco Baroffio oggi ha voluto ringraziare i carabinieri per aver salvato la coppia e i vigili del fuoco per aver spento l’incendio prima che le fiamme potessero espandersi oltre: “La presenza dell’Arma sul territorio si è rivelata fondamentale. Ringrazio i militari per aver protetto due cittadini fagnanesi mettendo a rischio la propria incolumità e tutti i soccorritori per il tempestivo ed efficace intervento”.