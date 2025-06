Esagitato sui binari, serata coi treni in tilt

Serata molto movimentata quella di sabato a Saronno per un uomo di origini marocchine che ha creato problemi in stazione. La situazione ha richiesto l’intervento della Polizia locale e dei soccorsi, quando è tornata alla normalità erano già le 23,30. L’allarme con la richiesta di soccorsi è stato lanciato intorno alle 22, quando alcuni passeggeri hanno segnalato il comportamento pericoloso di un uomo sui binari della fermata Saronno Centro. Era in evidente stato di agitazione, tant’è che dalla banchina è appunto sceso sul binario 4 dello scalo. Sul posto sono subito arrivati la pattuglia della Polizia locale di Saronno e gli operatori sanitari di Areu con ambulanza e automedica.

Nel frattempo la presenza dell’individuo ha determinato da parte del servizio di FerrovieNord l’immediato stop della circolazione dei treni, che è durato mezz’ora, dalle 22,15 alle 22,45, mentre gli agenti e i soccorritori cercavano di riportare sulla banchina il marocchino trentasettenne. Vigili e soccorritori sono riusciti a bloccarlo, evitando che potesse farsi del male visto lo stato in cui si trovava, quindi lo hanno calmato e infine trasportato in ospedale a Saronno per le cure del caso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico ferroviario, che ha subìto ritardi e cancellazioni.

Rosella Formenti