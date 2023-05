Egiziano si scaglia contro gli agenti della polizia locale: fermato

Momenti concitati all’interno del comando della Polizia locale di Abbiategrasso. Ieri mattina, poco dopo le 10.30, negli uffici di via Trento è entrato un giovane di nazionalità egiziana. Doveva risolvere alcune questioni relative a pratiche sull’immigrazione che lo riguardavano e si è rivolto all’agente allo sportello cercando di spiegare le sue necessità.

Ha cominciato a litigare pesantemente costringendo altri agenti ad intervenire per placare gli animi. A quel punto il giovane egiziano, per nulla tranquillizzato, si è scagliato contro di loro. Per fermarlo è dovuto intervenire un agente munito di spray al peperoncino, grazie al quale sono riusciti a bloccarlo. L’azione del giovane ha avuto conseguenze. E’ stato richiesto l’intervento della sala operativa emergenza e urgenza che ha inviato l’equipaggio della Croce Bianca di Magenta sul posto.

Il ragazzo di 27 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, non era ovviamente in condizioni critiche, ma è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta per le prime medicazioni. Anche gli agenti intervenuti hanno riportato lievi ferite e si sono recati al pronto soccorso, solo a scopo precauzionale.

A questo punto è stata inviata la comunicazione di quanto è accaduto al pm di turno presso la Procura di Pavia che ha valutato i fatti per decidere quale provvedimento adottare. L’uomo è stato tratto in arresto, ma non in relazione al fatto di ieri, bensì perché su di lui pendeva un ordine di carcerazione per altro reato. È in corso di accertamento il fatto avvenuto ieri mattina che potrebbe far scattare, nei suoi confronti, le accuse di lesioni e resistenza.

Si dovrà, inoltre, fare chiarezza sui motivi che lo hanno spinto ad alzare i toni una volta entrato al comando e ad intervenire brutalmente nei confronti degli agenti.

Graziano Masperi