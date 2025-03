Ecco Pinocchio. A teatro recitano i detenuti-attori

L’appuntamento è per sabato 22 marzo alle 21 al Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio, la sala accoglierà un evento speciale, lo spettacolo "Pinocchio", protagonisti gli attori-detenuti del carcere bustese della compagnia L’Oblò Liberi dentro. Con un permesso speciale, usciranno per presentare l’opera che inaugura la settimana della Festa del Teatro, proposta in città e celebra la XII Giornata nazionale del Teatro in Carcere, in concomitanza con la Giornata mondiale del Teatro in calendario il 27 marzo. L’evento, sostenuto dalla direzione del carcere di Busto Arsizio, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, ha come obiettivo la diffusione delle esperienze teatrali realizzate all’interno della casa circondariale in collaborazione con l’Area Pedagogica, offrendo al tempo stesso un’opportunità di riflessione ai cittadini.

Lo spettacolo racconta la storia del burattino che, inghiottito dalla balena, ripercorre la sua vita, riflettendo e cercando di comprendere meglio se stesso. La drammaturgia è il risultato di un intenso lavoro di gruppo svolto all’interno del carcere, che ha rivelato sorprendenti parallelismi con la storia di ciascun detenuto. Spiegano i promotori dell’iniziativa: "Si permette a chi è accusato di un reato di tornare a far parte e per una volta protagonista positivo della vita cittadina, di offrire un’immagine diversa di sé alla società che ha leso con il suo reato. Uno spettacolo che è simbolicamente un momento di giustizia nella comunità". Accompagna lo spettacolo la musica dal vivo del collettivo di musica popolare RE.UM. Dopo la serata del 22 marzo, sarà replicato l’11 aprile presso il teatro interno della Casa Circondariale di Busto Arsizio.

Ros.Fo.