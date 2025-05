Due operai precipitano da un ponteggio a Varese: uno miracolosamente illeso, l’altro in ospedale

Varese – Due operai, di 58 e 67 anni, sono precipitati da un ponteggio mentre lavoravano in via delle Biolle. L’incidente sul lavoro si è verificato giovedì 8 maggio in un cantiere edile a Cardano al Campo, in provincia di Varese.

Secondo quanto ricostruito finora, i lavoratori sono caduti da un’altezza di circa due metri. Il più anziano è rimasto miracolosamente illeso, mentre il 58enne ha riportato traumi che hanno reso necessario il trasporto in ospedale.

I soccorritori giunti sul posto hanno stabilizzato l’operato ferito, che è sempre rimasto vigile e cosciente, trasportandolo poi all'ospedale di Circolo di Varese in codice giallo. Le sue condizioni non sono considerate critiche e non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarate insieme ai funzionari dell’Agenzia per la tutela della salute Insubria, l’autorità competente in materia di sicurezza sul lavoro. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulla dinamica dell’accaduto per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nel cantiere.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema degli infortuni nei cantieri edili, una problematica ancora molto presente nel territorio. Le autorità stanno cercando di chiarire se tutte le misure di sicurezza previste dalla legge fossero state correttamente adottate al momento dell’incidente.