Dosi di droga Segnalata una coppia

Gli agenti dell’ufficio di Polizia giudiziaria del Comando di Polizia locale di Castano Primo e Nosate fermano per controlli un uomo e una donna nei pressi di un’attività commerciale del paese e scoprono la droga. Quindi vengono rinvenute dosi di sostanze stupefacenti addosso ai due. Gli agenti sono andati a colpo sicuro dopo che, attraverso un servizio di controllo del territorio, avevano capito che si erano appena procurati delle dosi di droga in zona. Non appena intervenuti, c’è stato un fuggi fuggi, con gli spacciatori che sono riusciti a dileguarsi dalla zona di smercio. I due erano clienti che sono stati fermati e sottoposti a controllo.

Addosso avevano una dose di eroina e una di cocaina entrambe custodite all’interno della borsa della donna. La droga è stata sequestrata. E i due sono stati accompagnati al locale comando di polizia dove è scattata la segnalazione per possesso di droga alla prefettura di Milano. I due sono a piede libero ma ormai conosciuti sul territorio come assuntori. Intanto il comando castanese dichiara guerra alle intestazioni fittizie di automobili. Gli agenti della Polizia locale di Castano Primo e Nosate a seguito di mirati controlli di prevenzione, hanno fermato nei giorni scorsi un autoveicolo che circolava sul territorio seppur intestato a prestanome. E’ grazie ai varchi di sicurezza cittadini, che è stato notato il mezzo sul quale vi era un’allerta per intestazione fittizia. Gli agenti di polizia locale al termine del controllo hanno sequestrato il veicolo e trasmesso informativa all’Autorità giudiziaria.Ch.S.