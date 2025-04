Domani minuto di silenzio e vetrine spente all’inizio delle esequie

Un minuto di raccoglimento, vetrine spente e serrande abbassate a metà: a Busto i negozi partecipano al lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Il Comitato commercianti centro cittadino, in accordo con l’assessore al Commercio Matteo Sabba e con Confcommercio ha inviato un messaggio ai titolari delle attività commerciali proponendo a chi lo desidera un minuto di raccoglimento alle 10 di domani, in concomitanza con l’inizio delle esequie del Santo Padre a Roma. "I negozi possono aderire simbolicamente spegnendo le luci delle vetrine oppure abbassando a metà le serrande, in segno di lutto e rispetto – la proposta del Comitato ai negozianti –. L’adesione è, naturalmente, a discrezione di ogni singolo commerciante. Vi ringraziamo per l’attenzione e per la sensibilità che vorrete dimostrare". Il finesettimana in città vedrà l’avvio di alcune feste patronali nei rioni, appuntamenti che si rinnovano ogni anno. La scomparsa di Papa Francesco ha portato gli organizzatori alla decisione di annullare gli eventi musicali in programma oggi e domani sabato, in segno di lutto e rispetto per il Santo Padre mentre sono confermati i momenti comunitari.

A Varese in Prefettura è invece aperto un registro di condoglianze per i cittadini che vogliono esprimere un pensiero per onorare la memoria del Santo Padre. Il registro è disponibile fino a domani dalle 10 alle 18. Ros. Fo.