Il delitto del senzatetto a Saronno: il killer individuato tre mesi dopo in un carcere in Slovenia

Saronno (Varese), 26 gennaio 2025 – È stato arrestato l’autore dell’omicidio avvenuto lo scorso 27 ottobre in via Varese a Saronno. Vittima un ucraino 46enne raggiunto al torace da diversi colpi di pistola. Il responsabile, identificato nelle ore successive in un 40enne di nazionalità albanese, nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce. Dalla ricostruzione degli inquirenti pare che l’omicida, armato, si fosse recato nell’abitazione della sua ex ma non trovandola aveva minacciato i parenti presenti.

Uscendo dalla casa per una tragica casualità aveva incontrato la vittima, un senzatetto, che si trovava a passare per caso per via Varese con la quale, per futili motivi, nasceva un alterco che si concludeva con il ferimento mortale a colpi di pistola da parte dell’albanese. Subito scattavano le ricerche da parte dei Carabinieri con alcune perquisizioni nei luoghi frequentati dal ricercato, ma con esito negativo.

Durante la complessa attività investigativa per individuare l’omicida, è stato analizzato il suo passato e sono stati avviati controlli su tutti i soggetti che avevano avuto contatti con lui. Inoltre è stata analizzata una mole enorme di dati estrapolati dalle celle telefoniche e tabulati di traffico, nonché l’analisi di centinaia di impianti di videosorveglianza. Nel corso dell’attività i Carabinieri a dicembre captavano alcuni messaggi tra persone vicine al ricercato che parlavano di un arresto in Slovenia. L’attivazione dell’Interpol consentiva di accertare che effettivamente si trattava proprio di lui, fermato in Slovenia per un altro grave fatto di sangue.

Trasmesse alla Procura di Busto l’esito delle ricerche, veniva avviata la richiesta internazionale di arresto nei confronti del sospettato, provvedimento che veniva notiicato alle autorità slovene. L’uomo si trova ora ristretto in un carcere vicino a Lubiana, sia per i reati che gli vengono contestati dalle autorità locali sia per l’omicidio avvenuto a Saronno.