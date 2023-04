Déhors al parco Alpini Il quartiere: non si tocca

Tavoli, sedie e ombrelloni era già pronti ma il déhors nel parco degli Alpini non aprirà. Singolare la motivazione dopo che l’estensione del ristorante "Le Tre posate" era diventato un punto di riferimento del quartiere. Il regolamento comunale vieta la possibilità di allestire spazi all’aperto dove l’attraversamento veicolare separa il locale dai déhors fuori dalla Ztl. Ossia ci sono in città déhors con questa specificità (in via Mazzini e in via Cavours ad esempio) ma tra via Concordia non è possibile. Poco importa che il traffico nella zona sia soprattutto quello di auto che procedono a passo d’uomo per cercare un parcheggio. Il déhors è stato posizionato due anni fa, spiegano le titolari dell’attività, grazie alle deroghe concesse nel post covid e non ci sono mai stati problemi. Per questo il quartiere si è mobilitato con una raccolta firme a cui stanno aderendo i clienti dell’attività nata tre anni fa dalla passione per la cucina sana e dall’amore per Saronno. "Vorremmo trovare una soluzione per poter continuare a offrire questa possibilità estiva alla nostra attività e al quartiere" concludono le titolari.