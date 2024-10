Rubavano e rivendevano dati sensibili e segreti: sei persone arrestate

Varese – Decine di perquisizioni in Italia e all’estero, sei persone arrestate e il sequestro di alcune società. Sono i numeri, in sintesi, dell’operazione che ha visto impegnati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, e della Direzione Nazionale Antimafia nell’ambito di un’inchiesta su alcuni presunti appartenenti a un'organizzazione dedita principalmente, per finalità di profitto economico e di altra natura, all'esfiltrazione di dati e di informazioni (sensibili e segrete) conservati nelle Banche Dati Strategiche Nazionali (Sdi, Serpico, Inps, Anpr, Siva).

Gli arresti sono stati eseguiti in un'inchiesta dei pm di Milano Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco della Dda guidata dal procuratore Marcello Viola. Lo si legge in una nota della Procura.