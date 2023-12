Condannati a otto anni i tre rapinatori della Popolare di Sondrio

È arrivata la condanna per gli autori della rapina alla Banca Popolare di Sondrio di Solbiate Olona messa a segno il 21 gennaio 2022, bottino 24mila euro. I tre malviventi che eseguirono il colpo materialmente sono stati condannati ieri a 8 anni, il complice che invece aveva effettuato alcuni sopralluoghi prima della rapina a 5 anni, rinviata a giudizio invece la donna , anche lei "basista". Il Gup del Tribunale di Busto Arsizio ha accolto le richieste del pm. In azione erano entrati tre individui travisati, armati di una pistola ed un taglierino con cui era stato ferito a un braccio il direttore. All’interno della banca erano presenti alcuni clienti tenuti in ostaggio sotto la minaccia delle armi.