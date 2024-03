Colpito con tre fendenti, fermato l’aggressore

È stato trovato nella mattinata di domenica, ferito e sanguinante, un giovane tunisino nei pressi della Galleria Crocetta a Gallarate. Gli agenti della polizia di Stato hanno individuato il responsabile dell’aggressione, la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Un episodio che ha suscitato allarme e preoccupazione tra i residenti.

Dunque nella mattinata di domenica gli agenti della Volante sono intervenuti in via Mazzini, in seguito alla segnalazione di un cittadino che riferiva di essersi trovato davanti a delle grosse macchie di sangue sotto i portici: l’ipotesi investigativa, che si trattasse della conseguenza di una violenta aggressione e dunque chi era stato ferito poteva ancora aggirarsi nella zona, necessitando anche di essere soccorso.

I poliziotti hanno immediatamente avviato le ricerche della persona ferita, la perlustrazione e le informazioni acquisite hanno consentito dapprima di rintracciare, nei pressi della Galleria Crocetta di Gallarate, la vittima dell’aggressione, che dagli accertamenti è risultato un giovane tunisino.

Successivamente è stato possibile per la polizia rinvenire anche due coltelli, con i quali l’uomo sarebbe stato ferito, abbandonati dall’aggressore che si era dato alla fuga: le armi sono state sottoposte a sequestro.

Quindi gli inquirenti hanno raccolto altri elementi utili a fare chiarezza su quanto era accaduto. Secondo quanto emerso dalle attività di indagine condotte dagli investigatori del commissariato di polizia, ci sarebbe stata una lite tra due uomini, e ad avere la peggio sarebbe stato il giovane tunisino, che è stato poi portato in ospedale, ferito ma non in pericolo di vita.

Il tunisino sarebbe stato colpito con tre fendenti (uno sul cuoio capelluto e due sulla gamba destra) sferrati da un altro uomo, che è stato individuato dagli agenti di polizia e fermato. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria di Busto Arsizio. Da chiarire i motivi della violenta aggressione, che ha portato in ospedale il giovane tunisino e a fermare il presunto aggressore.

Rosella Formenti