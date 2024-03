Colonia marina, si cerca un gestore

È un patrimonio storico del comune, si tratta della colonia marina di Alassio, alla quale sono legati tanti ricordi di vacanze estive di generazioni di bustocchi. L’amministrazione comunale l’ha mantenuta negli anni, mettendola a disposizione per soggiorni a bambini e famiglie, ora la struttura “Sorriso dei bimbi”, donata decenni fa al comune dalla famiglia Borri, ha però bisogno di un’ampia riqualificazione. Nel frattempo occorre individuare un gestore per questi due anni, 2024 e 2025, assicurando 15 soggiorni gratuiti ad altrettanti minori segnalati dai servizi sociali. Successivamente si punterà sul project financing per il rilancio. Nei giorni scorsi la giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni (nella foto), ha dato indirizzo agli uffici di redigere e pubblicare un apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse per verificare l’esistenza di operatori interessati a una gestione biennale in concessione della colonia di Alassio e dell’annessa spiaggia.

Il tutto in attesa della presentazione della proposta di project financing riguardante una gestione pluriennale in concessione che tenga conto anche della necessità di riqualificazione degli immobili. Quindi il nuovo concessionario dovrà organizzare, senza alcun costo a carico dell’amministrazione, soggiorni per 15 minori inviati dall’ufficio Servizi Sociali, mentre per gli utenti, i minori e le famiglie residenti a Busto Arsizio sarà prevista una tariffa pro-capite fissa pari a 381 euro + Iva a settimana per la mezza pensione. In vista dell’estate l’amministrazione promuoverà l’organizzazione del soggiorno estivo 2024 e 2025 in Colonia tra le scuole.R.Va.