Cocquio Trevisago, schianto frontale in auto fra nonno e nipote: il ragazzo intrappolato nel veicolo è in condizioni critiche

Cocquio Trevisago (Varese), 26 novembre 2024 – Due auto guidate rispettivamente da nonno e nipote di 76 e 25 anni si sono scontrate frontalmente in un incidente stradale avvenuto oggi lungo il tratto della provinciale che costeggia l'abitato di Cocquio Trevisago e porta verso Gemonio, in provincia di Varese. Il giovane è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, le due vetture si sono scontrate e una terza auto è finita contro i due mezzi incidentati.

Sul posto i vigili del fuoco di Varese

In tutto i feriti sono quattro: oltre al 25enne – che è rimasto incastrato nell'abitacolo e ha riportato un serio trauma cranico e dei traumi altrettanto seri all’addome e al torace – in gravi condizioni c'è anche una 22enne che era in macchina con lui e che ha subito delle sospette fratture a un braccio e a una gamba. In serie condizioni a causa dell’incidente il nonno 76enne – per lui traumi alla schiena, al bacino e a una gamba – e il 75enne che si trovava alla guida del terzo veicolo coinvolto nell’incidente.

La macchina dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti carabinieri, Polizia locale, vigili del fuoco e i mezzi del 118: due automediche, tre ambulanze e l'elicottero decollato dall'ospedale di Bergamo. Allertati quattro ospedali, quello di Novara (dov’è stato condotto il nipote 25enne), il Circolo di Varese dove sono stati portati il 76enne e la 22enne e quello di Legnano, il cui pronto soccorso si è preso in carico il nonno.