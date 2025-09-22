Città di Varese di misura. Resta in scia alla capolista

La vittoria, seppur di misura sul sintetico del Sivori di Sestri Levante, lancia il Città di Varese verso il turno infrasettimanale di mercoledì, quando riceverà tra le mura amiche del Franco Ossola la Cairese. I biancorossi schierati con il 4-3-3 dall’allenatore Ciceri hanno avuto ragione dei coriacei liguri disposti con una difesa a cinque. Decisivo è stato il 5’ minuto del secondo tempo quando è riuscito a far breccia nella retroguardia avversaria Guerini, autore di un spettacolare quanto efficace tiro a giro di sinistro che si è andato ad infilare sul secondo palo. Un successo importante anche in vista di una settimana intensa e che ha bissato quello della prima giornata ad Imperia. Si è solo all’inizio del cammino nel campionato di serie D, ma per il girone A il Varese si candida ad autorevole protagonista per i piani alti.

Buon pareggio per l’altra formazione lombarda inserita nel medesimo raggruppamento, il Club Milano di Pero, che ha impattato sullo 0 a 0 tra le mura amiche dello stadio Gianni Brera contro l’Imperia, sempre nell’anticipo di sabato in attesa di affrontare dopodomani la trasferta di Saluzzo in cui bisognerà dosare bene le energie con un turnover intelligente in questo tour de force che attende i biancorossi. Come curiosità da segnalare per i tifosi interisti che un figlio d’arte di un grande campione nerazzurro, ha lasciato il segno con il suo primo gol in questo torneo: si tratta di Oan Djorkaeff, figlio di Youri, che ha siglato il rigore che ha portato in vantaggio i matuziani al 3’ della ripresa, prima del pareggio avversario nel finale di partita. Oan Djorkaeff, che gioca come centrocampista offensivo, è stato tra i migliori in campo per questo match, rendendosi pericoloso in almeno un paio di circostanze e sicuramente farà parlare molto di sé.

RISULTATI: sabato Cairese-Biellese 1-1, Club Milano-Imperia 0-0, Gozzano-Celel Varazze 1-2, Lavagnese-Asti 1-1, Sestri Levante-Città di Varese 0-1, Vado-Derthona 1-0, Valenzana Mado-Sanremese 1-1; ieri Chisola-Novaromentin 2-0, Ligorna-Saluzzo 1-0.

CLASSIFICA: Vado 9; Chisola, Varese e Ligorna 7; Saluzzo, Celle Varazze 6; Lavagnese 5; Biellese, Valenzana Mado e Asti 4; Sestri Levante, Derthona e Novaromentin 3; Sanremese e Cairese 2; Club Milano e Imperia 1; Gozzano 0.