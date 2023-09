Varese, cinghiale sbuca sulla strada e provoca incidente: ferito 17enne in scooter

Varese, 4 settembre 2023 – Incidente stradale in serata, a causarlo un cinghiale che all’improvviso è sbucato sulla strada, la 233 della Valganna. Coinvolto un motociclista di 17 anni che in sella al suo scooter non è riuscito ad evitare l’impatto con l’animale che è morto sul colpo.

Fortunatamente non gravi le conseguenze per il giovane che è stato soccorso dal personale sanitario del 118 arrivato con l’ambulanza. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Luino che hanno regolato il traffico lungo il tratto interessato dall’incidente mentre i sanitari prestavano soccorso al giovane ferito. Purtroppo non è un evento raro “l’invasione” di carreggiata da parte degli ungulati che già in passato hanno causato incidenti anche con serie conseguenze per le persone.

Nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 settembre a causare un tamponamento tra alcune vetture sull’Autolaghi, all’altezza di Gallarate, è stato un cervo piombato sulle corsie. Era mezzanotte quando, tra la deviazione per la A36, la Pedemontana, e il casello di Gallarate, un cervo è sbucato all’improvviso sulla carreggiata, scatenando il panico e una “carambola” tra automobili. Diverse le vetture coinvolte nel tamponamento, tre i feriti, per fortuna non gravi. Tutto è iniziato quando una prima automobile non è riuscita ad evitare l’impatto con il cervo, poi lo scontro con le altre vetture. Bilancio: tre trentenni, due donne e un uomo, sono stati accompagnati in codice verde in ospedale mentre un’altra persona coinvolta nell’incidente è stata medicata sul posto.