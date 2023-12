Cesti natalizi destinati agli anziani dal Lions Club di Castellanza

Anche quest’anno, come accade da una decina di anni a questa parte, il Lions Club Castellanza Malpensa ha pensato al Natale delle persone sole, in particolare agli anziani, che spesso vivono situazioni di disagio e solitudine che restano nascoste. L’altro giorno il presidente Pietro Grossi e alcuni soci, hanno consegnato una ventina di cesti natalizi di generi alimentari all’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni, che li destinerà ai più bisognosi.

"Ringraziamo molto i Lions per questa importante donazione – ha affermato l’assessore Reguzzoni – Il loro gesto dimostra ancora una volta la generosità che anima il club, a fianco dell’amministrazione anche in altre occasioni di solidarietà, un gesto simbolico, ma anche utile a far sentire queste persone parte di una comunità in un periodo dell’anno in cui la solitudine è ancor più difficile da sopportare. E i pacchi non sono solo un aiuto economico ma anche un segno di vicinanza e affetto per i nostri anziani soli". L’aiuto del terzo settore è importante, ha continuato l’esponente di giunta "I Servizi sociali con le loro forze possono arrivare fino a un certo punto, per questo è importante l’aiuto delle associazioni". Altra iniziativa a favore di anziani soli e disabili è la cena solidale che stasera dalle 19 sarà offerta a 350 commensali nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile. All’organizzazione hanno collaborato Prociv Augustus, e Alpini, comitato locale della Cri e Pronto Intervento - Protezione Civile Busto Arsizio, per un totale di 60 volontari. R.F.