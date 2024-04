Varese, celebrazioni neonaziste nel giorno della Liberazione: l’omaggio di Do.Ra. “ai veri eroi caduti per la patria”

Azzate (Varese) – Celebrazioni neonaziste nel Varesotto nel giorno della Festa della Liberazione. Protagonisti i militanti di Do.Ra. Comunità dei Dodici Raggi, gruppo nazifascista con sede ad Azzate (Varese).

I militanti, ha spiegato il leader Alessandro Limido, hanno reso omaggio “ai camerata uccisi dal nemico mentre combattevano per la patria, questi sono i veri eroi”. All'iniziativa anche saluti romani e uno striscione inneggiante alla patria. Alle 9 i militanti della Comunità dei Dodici Raggi erano al cimitero di Ganna, un'ora dopo i circa 30 partecipanti hanno raggiunto il cimitero di Sant'Ambrogio di Varese dove ad attenderli c'erano i familiari di “un camerata ucciso dai comunisti senza processo”.

Successivamente, al cimitero di Belforte (altro quartiere di Varese), Limido ha ricordato “questi ragazzi che sono morti per noi, per i nostri valori: i nostri caduti sono gli eroi della patria, per proteggerci hanno accettato il loro Olocausto”.

Il leader di Do.Ra ha infine precisato che “non è stata una manifestazione, siamo andati a visitare i nostri morti e questo non si può vietare”