Sicurezza urbana e stradale attorno all’aeroporto. Rinnovato l’accordo

Regione Lombardia, Prefettura di Varese, Sea e i Comuni di Ferno, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Busto Arsizio, Gallarate e Varese hanno rinnovato il Protocollo d’intesa per il 2025, con validità fino al 31 gennaio 2026, per la regolamentazione del traffico e il rafforzamento della sicurezza urbana e stradale nell’area dell’aeroporto di Malpensa. L’accordo prevede l’attivazione di servizi straordinari di Polizia locale a presidio dei Terminal 1 e 2 per la prevenzione e repressione del fenomeno dei tassisti abusivi, oltre al controllo del traffico veicolare nelle zone di accesso alle aerostazioni. I servizi saranno garantiti dalle Polizie locali dei Comuni su cui insistono i due terminal con il supporto, in orario straordinario, delle forze locali di Busto Arsizio, Gallarate e Varese. Gli oneri saranno sostenuti da Sea.