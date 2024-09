Castellanza, grande piazza lineare: inaugurazione e festa nel nome dell’ex sindaco Cerini

Castellanza (Varese) – Si inaugura domenica prossima la “Grande piazza lineare dell’Olona“, il progetto fortemente voluto dall’ex sindaco Mirella Cerini, per una Castellanza più viva e partecipata. Le tre piazze riqualificate (Mercato, Castegnate e fronte biblioteca) saranno restituite ai cittadini per una migliore fruizione. “Un ulteriore passo avanti nel processo di rigenerazione urbana, che non solo favorisce una trasformazione degli spazi, ma soprattutto contribuisce a migliorare il contesto sociale e relazionale – afferma il vicesindaco reggente Cristina Borroni –. Un’opportunità straordinaria per i cittadini e le associazioni, che hanno a disposizione un luogo di aggregazione all’aperto. Luogo che va vissuto, curato e continuamente migliorato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione pubblica, le associazioni e i cittadini”.

Domenica si svolgerà in concomitanza la Festa dello sport: le associazioni cittadine, in collaborazione con il Comune, animeranno l’area della biblioteca, le piazza del Mercato (Visconti Cerini) e Castegnate, con attività ludico motorie e culturali, esposizioni, donazioni, gastronomia e musica. Si alterneranno esibizioni e prove gratuite di karate e difesa personale, danza, fitness, ginnastica artistica e ritmica, pesistica, tchoukball e calcio. Il programma integrale è sulla pagina Facebook del Comune. La mostra fotografica in biblioteca e un percorso itinerante lungo il ponte pedonale verso piazza Mercato tracceranno la storia di Castellanza (nel 2024 celebra il suo 50° anniversario dall’elevazione a città).

La fontana in travertino di piazza Castegnate, dedicata ai Marinai caduti e rimessa a nuovo, vedrà (alle 10.30 e alle 15.30) la presenza del suo autore, il maestro Nicola Gagliardi (ex collaboratore della Veneranda Fabbrica del Duomo), che nel 1967 la scolpì. Alle 11.30 il taglio del nastro alla presenza delle autorità, in piazza Castegnate 2. Il corteo si sposterà poi verso la biblioteca per l’inaugurazione del defibrillatore donato dall’associazione “La speranza di Marco“, in ricordo del sindaco Cerini. Alle 16 appuntamento per i bambini con “Ti racconto una storia“ (fronte biblioteca) e a seguire, alle 17.30, nella sala conferenze, videoproiezione e spettacolo di pupi siciliani. In chiusura la musica dal vivo dei Doctor beat, a partire dalle 19 fino alle 23 (fronte biblioteca).