Milano, accoltella la convivente all’addome: 39enne operata d’urgenza. I due stavano per separarsi

Milano, 4 agosto 2023 – Aggressione stanotte in un appartamento di via Prestinari, in zona Dergano: un quarantenne ucraino ha accoltellato la convivente di 39 anni, colpendola al basso ventre con una lama da cucina. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni al Niguarda e subito sottoposta a un intervento chirurgico: i bollettini medici di stamattina hanno escluso il pericolo di vita per la donna. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia per lesioni gravi aggravate, d'intesa con il pm di turno Bruna Albertini, e portata a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida.

La separazione in corso

Stando a quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, i due conviventi, che dividono l'abitazione con altri parenti, sono in fase di separazione. E proprio questa condizione di convivenza forzata, nonostante la fine della relazione, sarebbe alla base della lite scoppiata poco prima dell'una. All'improvviso, il quarantenne, ubriaco, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito la trentanovenne all'addome.

L'arresto

Quando i poliziotti sono entrati in casa, l'uomo si era chiuso in una camera: non ha opposto resistenza agli agenti ed è stato ammanettato; il coltello è stato sequestrato. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari di Areu e portata in ospedale, dove i medici l'hanno subito operata. Ora è fuori pericolo.