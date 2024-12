A Cardano la scuola è all’avanguardia: laboratorio di realtà virtuale, aula debate e storytelling

Cardano al Campo (Varese), 24 dicembre 2024 – Inaugurate le nuove aule all’istituto comprensivo “Maria Montessori”. I nuovi ambienti sono stati progettati secondo il modello dada (Dddattica per ambienti di apprendimento), che promuove un insegnamento attivo, collaborativo e personalizzato. Un modello che si traduce in aule didattiche all’avanguardia, spazi dedicati all’arte e alla musica e aree tecnologiche dotate di dispositivi avanzati che preparano gli studenti alle sfide del mondo digitale. Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale: gli arredi sono eco-compatibili e ogni aula è dotata di tecnologie di ultima generazione, tra cui monitor touch screen, connessioni internet ad alta velocità e dispositivi digitali per supportare l’apprendimento multimediale.

Tra le novità l’aula immersiva, le aule debate, dove gli studenti potranno sviluppare abilità oratorie e imparare a comunicare con argomentazioni solide, l’aula storytelling che offrirà agli studenti l’opportunità di esprimere la propria creatività attraverso la narrazione, l’aula Z-Space, un laboratorio tecnologico che consente agli studenti di esplorare la realtà virtuale, la programmazione e la creazione di mondi digitali. La mediateca è invece il cuore pulsante della ricerca e dell’approfondimento, con una vasta selezione di contenuti multimediali a disposizione degli studenti.

Nuove aree sono state progettate per favorire la collaborazione tra insegnanti e per offrire ai genitori uno spazio accogliente in cui partecipare alla vita scolastica. C’è anche l’aula ricreativa, pensata per il benessere e la socializzazione degli studenti, voluta dal consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che è stata intitolata all’indimenticata sindaca Laura Prati, esempio di impegno per la comunità. “L’obiettivo è garantire un’educazione di qualità, sempre più inclusiva e orientata al successo di ogni studente - ha commentato la dirigente scolastica Stefania Acquaviva -. Questi ambienti di apprendimento rappresentano un’opportunità unica per i nostri studenti di esplorare, crescere e realizzare il loro potenziale. Siamo pronti a investire sul futuro delle giovani generazioni”.