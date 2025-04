Campo d’allenamento trappola: paga l’Osa

Cinquemila euro è il costo che dovrà affrontare l’Osa Saronno per sostituire i martelli, i pesi e i dischi danneggiati durante gli allenamenti sul nuovo fondo del campo B dello stadio Colombo Gianetti. A generare i danni è il manto in sabbia calcarea, completato a novembre con un investimento comunale di 100 mila euro.

L’intervento era stato deciso la scorsa estate, dopo un confronto voluto dall’Amministrazione comunale tra Osa, Fbc Saronno e Rugby Saronno, per rispondere alle esigenze di quest’ultima, alla ricerca di un’area adatta per gli allenamenti. Dapprima era stato utilizzato il campo principale, ma le criticità legate alla manutenzione del terreno hanno portato a spostare le attività del rugby sul campo B (nella foto), fino ad allora sterrato.

Proprio qui si allena l’Osa con le discipline di lancio, per cui il nuovo fondo si è rivelato inadeguato. Già in fase progettuale, l’Osa aveva espresso dubbi sulla compatibilità degli spazi, temendo rischi per la sicurezza e difficoltà nella gestione degli allenamenti. Le preoccupazioni si sono trasformate in danni concreti, documentati anche sui social attraverso foto che mostrano gli attrezzi ormai inutilizzabili. Il problema è stato segnalato agli uffici comunali. Intanto, in attesa di una risposta e di eventuali alternative, la sostituzione delle attrezzature danneggiate comporterà un esborso diretto per l’associazione.

Sara Giudici