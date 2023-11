Camionista travolge un ragazzino in bicicletta a Berbengo

Varese, 15 novembre 2023 - Un camionista residente in provincia di Varese ha investito nel pomeriggio un ragazzino in bicicletta a Berbengo, in Canton Ticino. L’incidente è avvenuto attorno alle 17 in via Cadepiano: malgrado la pronta frenata il 44enne ha urtato il ciclista che è stato scaraventato a terra. In base a una prima valutazione medica, il ragazzo avrebbe riportato serie ferite.

Per le operazioni di soccorso e trasporto all'ospedale è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Lugano. Sul posto anche una pattuglia della Polizia della città di Lugano che dovrà stabilire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.